POL-OF: Pressebericht Polizeipräsidium Südosthessen von Sonntag, 27.10.2019

Bereich Main-Kinzig

Diebstahl eines Quad - Schlüchtern

Von Freitag (25.10) auf Samstag (26.10.), in der Zeit zwischen 22.30 und 8 Uhr, wurde im Seidelbastring aus einem Carport ein rotes Ouad der Marke Bombardier Outlander von unbekannten Dieben entwendet. Dieses Kraftfahrzeug hatte eine Anwohnerin am Samstagmorgen, gegen 10 Uhr, beim Gassi gehen mit ihrem Hund in einem Gebüsch Am Reitstück, oberhalb des Dänischen Bettenlagers, aufgefunden. Es wurde Strafanzeige wegen Diebstahls eingeleitet. Zeugen, denen dieses Quad mit dem amtlichen Kennzeichen SLÜ-PN 10 im Tatzeitraum in Schlüchtern und Umgebung aufgefallen ist, werden gebeten, sich bei der Polizei in Schlüchtern unter der Tel.-Nummer 06661 96100 zu melden.

Offenbach am Main, 27.10.2019, Michael Schöfer, Polizeiführer vom Dienst

