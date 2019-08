Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Garagenbrand in Büssow (LK Vorpommern-Greifswald)

Pasewalk (ots)

Am 25.08.2019 gegen 01:00 Uhr wurde das Polizeihauptrevier Pasewalk durch die Rettungsleitstelle über ein Feuer in Büssow bei Penkun informiert. Hier ist aus bislang ungeklärter Ursache eine Garage, welche direkt an ein Einfamilienhaus grenzt, in Brand geraten. Zum Zeitpunkt des Ausbruchs des Feuers befanden sich drei Personen im Wohnhaus. Diese verließen unmittelbar nach Feststellung des Brandes das Haus und blieben unverletzt. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Penkun, Wollin und Krakow wurden zur Brandbekämpfung eingesetzt. Sie waren mit 9 Fahrzeugen und 31 Kameraden schnell vor Ort und begannen sofort mit den Löscharbeiten. Sie konnten zwar ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus verhindern, jedoch brannte die Garage komplett aus. Das Eigenheim ist weiterhin bewohnbar. Zur Brandzeit befand sich kein Fahrzeug in der Garage. Nach vorläufiger Schätzung beträgt der entstandene Sachschaden etwa 25.000 Euro. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gibt es keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung. Zur Untersuchung der genauen Brandursache werden am heutigen Tage der Kriminaldauerdienst Anklam und ein Brandursachenermittler zum Einsatz kommen. Im Auftrag Holger Bahls Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

