Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Friedlicher "Christopher Street Day" in Neubrandenburg gefeiert

Neubrandenburg (ots)

Am 24.08.2019 fand in Neubrandenburg der "Christopher Street Day" statt. Im Rahmen des CSD wurde eine Versammlung mit Aufzug durchgeführt. Daran nahmen knapp 400 Personen teil. Der Aufzug führte durch die Stadt Neubrandenburg entlang des Nachtjackenviertels, über die Rostocker Str., Friedrich-Engels-Ring durch die Innenstadt bis zum Friedländer Tor. Dort fand im Anschluss an den Aufzug das Torfest statt. Sowohl die Versammlung als auch das Torfest verliefen friedlich. Im Rahmen des Aufzuges gab es kurzzeitig eine Sperrung auf der Rostocker Straße und auf dem Friedrich-Engels-Ring. Der Aufzug und das Torfest verliefen störungsfrei. Im Auftrag Holger Bahls Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell