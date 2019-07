Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sachbeschädigungen

Malberg (ots)

Von Mitte Juni bis Mitte Juli 2019 kam es auf dem Friedhof in Malberg zu mindestens zwei Sachbeschädigungen von Urnengräbern. Hier wurden durch unbekannte Täter die eingepflanzten Blumen durch Abschlagen mit einem Stock oder einem ähnlichen Gegenstand beschädigt/zerstört. Im Zusammenhang mit der Anzeigenaufnahme wurde bekannt, dass es in der jüngsten Vergangenheit bereits mehrfach zu Sachbeschädigungen, bzw. Diebstählen von Blumen gekommen ist. Hiervon betroffene Personen möchten sich bitte mit dem Polizeibezirksdienst in Gebhardshain, 02741/291499, oder der Polizeiinspektion in Betzdorf, 02741/9260, in Verbindung setzen. Das Gleiche gilt für Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, die zu den Tätern führen könnten.

