Polizei Mettmann

POL-ME: Auffahrunfall: 74-Jähriger verwechselt Gas- mit Bremspedal - Wülfrath - 1909007

Mettmann (ots)

Am Samstag (31. August 2019) kam es auf dem Parkplatz einer Gaststätte an der Straße Düsseler Feld in Wülfrath zu einem Auffahrunfall mit erheblichem Sachschaden.

Gegen 15:30 Uhr fuhr ein 74 Jahre alter Mann mit seinem Daimler zügig über den Parkplatz einer Gaststätte. Als er sein Fahrzeug abstellen wollte, verwechselte er augenscheinlich das Gas- mit dem Bremspedal, sodass das Auto plötzlich stark beschleunigte. Dabei prallte er in die Seite eines geparkten Jeeps.

An beiden Fahrzeugen entstand je ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Die Fahrerlaubnis des 74-jährigen Wülfrather wurde beschlagnahmt und sein Fahrzeug sichergestellt.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell