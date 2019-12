Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Auto gestohlen

Recklinghausen (ots)

In der Nacht zu Samstag entwendeten unbekannte Täter einen grauen BMW 1er Baureihe an der Straße Kreienbrand. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Hinweise liegen nicht vor.

