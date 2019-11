Polizei Wuppertal

POL-W: W- Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal - Verdächtiger nach Raub festgenommen

Wuppertal (ots)

Zu einem Raub unter Vorhalt eines Messers kam es gestern (11.11.2019, 16:45 Uhr) auf der Straße Hohenstein in Wuppertal. Der zunächst unbekannte Tatverdächtige verfolgte sein späteres Opfer (47) auf der Straße, bis er ihn von hinten schubste und dessen Handy verlangte. Das Opfer wehrte sich gegen den Überfall und es kam zu einer Rangelei. Dabei fiel dem 47-jährigen Wuppertaler ein Messer in der Hand des Täters auf. Nach kurzer Auseinandersetzung floh der Straftäter ohne Beute vom Tatort, konnte dabei jedoch von einem aufmerksamen Zeugen beobachtet werden. Dieser verhielt sich in dieser Situation vorbildlich und informierte die Polizei ohne sich selbst in Gefahr zu bringen. Der polizeibekannte 29-jährige Verdächtige konnte in einem nahegelegenen Wohnhaus durch Polizisten festgenommen werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft soll der Mann heute einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden, der über einen Haftbefehl entscheiden muss. Das Opfer erlitt bei der körperlichen Auseinandersetzung leichte Verletzungen.

