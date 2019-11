Polizei Wuppertal

POL-W: RS - Zeugenaufruf: Geldautomat in Oststraße aufgebrochen

Wuppertal (ots)

Remscheid - Am 08.11.2019 zwischen 1:15 Uhr und 2:00 Uhr haben bislang unbekannte Täter in der Oststraße in Remscheid einen Geldautomaten aufgebrochen. Zeugen, die vor oder während der Tat im Bereich Oststraße und Breslauer Straße Personen, Geräusche oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten sich bei der Polizei unter der 0202/2840 zu melden. (jb)

