POL-OH: Unfallmeldungen

Verkehrsunfall mit Sachschaden in Philippsthal

Philippsthal - Am Mittwoch (15.04.), gegen 11:50 Uhr, befuhr ein 61-jähriger Fahrer eines Mazda die Bundesstraße 62 aus Richtung Philippsthal kommend in Richtung Röhrigshof. Das Fahrzeug wurde von einem 37-jährigen LKW-Fahrer übersehen, dieser wollte die Bundesstraße 62 aus Richtung "Bimbacher Weg" kreuzen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Mazda war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 7.000 Euro.

Verkehrsunfall mit entgegenkommenden Fahrzeug in Hauneck - Sachschaden

Hauneck - Am Mittwoch (15.04.), gegen 22:00 Uhr, befuhr ein 33-jähriger Ford Fahrer die Bundesstraße 27 aus Richtung Fulda kommend in Richtung Bad Hersfeld. In Höhe der Ortsumgehung Hauneck-Unterhaun setzte der Mann zum Überholen der vor ihm fahrenden Fahrzeuge an. Bei dem Überholvorgang übersah er offensichtlich den entgegenkommenden VW Polo eines 25-jährigen Mannes. Der VW-Fahrer wich nach rechts aus, um einen Zusammenstoß zu verhindern, streifte dabei jedoch die Schutzplanke. Trotz des Ausweichmanövers streiften sich die beiden Fahrzeuge. An dem VW entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugseiten. Die Schutzplanke wurde ebenfalls beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von circa 1.200 Euro.

