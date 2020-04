Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sachbeschädigung - Einbruch

Vogelsbergkreis (ots)

Farbschmiererei an Ehrenmal

Schotten - In der Zeit von Samstagnachmittag (11.04.) bis Sonntagvormittag (12.04) beschädigten Unbekannte das Ehrenmal an der Warte Schotten. Die Täter besprühten mehrere Pfeiler mit Farbe. Die Höhe des Schadens beträgt rund 2.000 Euro.

Einbruch in Autohaus

Mücke / Bernsfeld - In der Zeit von Dienstag (07.04.) bis Dienstag (14.04.) brachen Unbekannte in ein Autohaus in der Weitershainer Straße ein. Die Täter hebelten dazu das Garagentor auf und stahlen mehrere Sätze von 19-Zoll-Alufelgen samt aufgezogener Sommerreifen. Zum jetzigen Zeitpunkt der Ermittlungen beträgt der Schaden rund 8.000 Euro. Der Sachschaden beläuft sich auf zirka 100 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

