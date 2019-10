Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Dienstag, 29. Oktober 2019:

Wolfenbüttel (ots)

Denkte: Wohnungseinbruch

Montag, 28.10.2019, zwischen 09:40 Uhr und 14:00 Uhr

Unbekannte Täter hebelten am Montagvormittag, zwischen 09.40 Uhr und 14:00 Uhr, die Terrassentür zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Denkte, Nauer Berg, auf und gelangten so in die Räumlichkeiten der Wohnung. Nach ersten Erkenntnissen wurde Schmuck und Bargeld in noch unbekannter Schadenshöhe entwendet. Hinweise: 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: PKW Diebstahl

Montag, 28.10.2019, 19:00 Uhr, bis Dienstag, 29.10.2019, 07:00 Uhr

In der Nacht von Montag auf Dienstag entwendeten bislang nicht ermittelte Täter einen in der Straße Im Kalten Tale in Wolfenbüttel zum Parken abgestellten schwarzen Audi A6 Avant. Der Wert des Fahrzeugs wird mit zirka 35.000 Euro angegeben. Hinweise: 05331 / 933-0.

Sickte: PKW-Lack zerkratzt

Samstag, 26.10.2019, zwischen 18:30 Uhr und 20:00 Uhr

Unbekannte Täter zerkratzten den Lack der Beifahrerseite eines zum Parken im Panneweg in Sickte abgestellten schwarzen VW Golf. Der entstandene Schaden am PKW wird auf zirka 1000 Euro geschätzt. Tatzeit: Samstag, 26.10.2019, zwischen 18:30 Uhr und 20:00 Uhr. Hinweise: 05331 / 933-0.

