POL-KS: Nach sechs Bränden von Mülltonnen und Zeitungsstapeln in einer Nacht: Polizei bittet um Hinweise

Kassel-Forstfeld: Vermutlich ein und derselbe Täter dürfte für insgesamt sechs Brände verantwortlich sein, die Feuerwehr und Polizei in der Nacht zum Sonntag nahezu zeitgleich aus dem Kasseler Stadtteil Forstfeld gemeldet wurden. Ein Unbekannter hatte in verschiedenen Straßen mehrere Mülltonnen, Zeitungsstapel sowie auf einem Grundstück einen Sichtschutz angezündet. Die bei Bekanntwerden der Brände sofort eingeleiteten umfangreichen Fahndungsmaßnahmen führte nicht mehr zur Festnahme des mutmaßlichen Täters. Die nun wegen der Sachbeschädigungen ermittelnden Beamten des Polizeireviers Ost bitten um Hinweise aus der Bevölkerung auf verdächtige Personen, die zur Tatzeit möglicherweise im Bereich der Tatorte beobachtet worden waren.

Die sechs Brände waren nach derzeitigem Ermittlungsstand alle in der Zeit zwischen 4:30 und 5:15 Uhr gelegt worden. Im Forstbachweg brannten an zwei verschiedenen Stellen, in Höhe der Hausnummer 49 und beim benachbarten Einkaufsmarkt, insgesamt drei Papiermülltonnen. Im Kastanienweg steckte der Unbekannte vor der Hausnummer 13 eine weitere Mülltonne an. Auch im Eschenweg, vor der Hausnummer 5, brannte eine Altpapiertonne, wodurch zudem ein danebenstehender Verteilerkasten beschädigt wurde. Den Sichtschutz setzte der Täter auf einem Grundstück im Eibenweg in Brand. Die Zeitungsstapel brannten im Eschenweg, auf Höhe der Hausnummer 16.

Die Ermittler des Polizeireviers Ost bitten Zeugen, die zur besagten Zeit im Bereich der Brandstellen verdächtige Personen beobachtet haben und Hinweise auf den Täter geben können, sich unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

