Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 29.10.2019

Peine (ots)

Einbrüche

Zwischen Sonntag, 22:00 Uhr, und Montag, 08:00 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in eine Gaststätte am Friedrich-Ebert-Platz in Peine ein, indem sie ein Fenster gewaltsam öffneten. Aus den Räumlichkeiten entwendeten sie zwei Tablets sowie Bargeld. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 700 Euro.

Zu einem weiteren Einbruch kam es am Montag, in der Zeit zwischen 11:00 Uhr und 17:40 Uhr, im Waldweg in Neubrück. Unbekannte Täter gelangten über ein Fenster in das Wohnhaus und durchsuchten die Räumlichkeiten. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro.

Alkoholisierter Fahrer verursacht Verkehrsunfall

Am Montag, um 23:10 Uhr, kam es auf der Kreuzung Schwarzer Weg / Am Silberkamp /Kantstraße in Peine zu einem Verkehrsunfall. Ein 24-jähriger Peiner befuhr mit seinem PKW die Straße "Am Silberkamp" und wollte nach links in die Kantstraße abbiegen. Hierbei übersah er den von links kommenden und vorfahrtberechtigten PKW einer 28-jährigen Peiner. Diese versuchte noch vergeblich durch Ausweichen einen Zusammenstoß zu verhindern. Die beiden PKW stießen auf der Kreuzung zusammen. Beide Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Während der Unfallaufnahme nahmen die Polizeibeamten bei dem 24-Jährigen Alkoholgeruch wahr. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,81 Promille. Dem Peiner wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt und es wurden mehrere Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

