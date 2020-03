Polizei Essen

POL-E: Essen: Aufmerksamer Zeuge alarmiert Polizei und verhindert mutmaßlichen Diebstahl

Essen (ots)

45355 E.-Borbeck: Ein aufmerksamer Zeuge hat am Freitag, 27. März, womöglich den Diebstahl von Pfand von einem Supermarktgelände verhindert. Gegen 22.40 Uhr beobachtete er, wie sich mehrere Personen vor der rückwärtigen Zufahrt zu dem Gelände des Supermarktes an der Gerichtsstraße/Borbecker Straße aufhielten. Anschließend hörte er verdächtige Geräusche von dem Gelände und alarmierte die Polizei. Die Polizei traf kurze Zeit später ein und konnte zwei Männer (28, 33) auf dem Gelände des Supermarktes entdecken. Eine weitere Person (15), die sich nicht auf dem umzäunten Gelände aufhielt, ergriff die Flucht, konnte aber nach wenigen Metern von einem Beamten gestellt werden. Auf dem Gelände fanden die Beamten eine am Zaun bereitgelegte Tüte mit Pfandflaschen. Alle drei Verdächtigen wurden nach Aufnahme des Sachverhalts und Feststellung der Personalien entlassen. Die Ermittlungen dauern an. /bw

