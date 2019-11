Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Insgesamt neun Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz

Rostock (ots)

Am Sonntag, den 10. November 2019 fiel den Beamten der Bundespolizei im Seehafen Rostock ein syrischer Staatsangehöriger auf. Bei seiner Kontrolle legte er den Bundespolizisten einen syrischen Reisepass sowie eine ungarische Aufenthaltserlaubnis vor, die nur zum Aufenthalt in Ungarn berechtigte.

Bei dem vorgelegten Reisepass handelte es sich vermutlich um eine Totalfälschung. Zusätzlich fanden die Beamten bei dem Mann einen ebenfalls gefälschten syrischen Führerschein. Beide Dokumente wurden sichergestellt. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen konnte der Syrier seine Reise in Richtung Ungarn fortsetzen.

Zudem stellten die Beamten der Bundespolizei am vergangenen Wochenende im Seehafen Rostock und am Hauptbahnhof Rostock weitere acht Personen fest, die ohne erforderliche Grenzübertrittspapiere unterwegs waren bzw. ihre maximale Aufenthaltsdauer im Schengen Gebiet überschritten hatten. Gegen die Personen aus Mazedonien, Serbien, Kolumbien, dem Kosovo und Staatenlose leitete die Bundespolizei Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz ein.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Rostock

Kopernikusstr. 1b

18057 Rostock

Pressesprecher

Frank Schmoll

Telefon: 0381 / 2083 103

E-Mail: bpoli.rostock.contr-presse@polizei.bund.de

Twitter: @bpol_kueste



Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt nimmt als Bundesbehörde ihre

Aufgaben in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern sowie in Nord-

und Ostsee und anlassbezogen darüber hinaus wahr.





Dazu sind ihr als operative Dienststellen die

Bundespolizeiinspektionen in Flensburg, Kiel, Rostock, Stralsund und

Pasewalk sowie die Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung

Rostock und eine Mobile Kontroll- und Überwachungseinheit

unterstellt. Mit den Bundespolizeiinspektionen See in Neustadt in

Holstein, Warnemünde und Cuxhaven verfügt sie als einzige

Bundespolizeidirektion über eine maritime Einsatzkomponente

"Bundespolizei See", um die Seegrenze in der Nord- und Ostsee

(Schengen-Außengrenze) zu überwachen.





Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt beschäftigt insgesamt ca.

2600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter Polizeibeamte,

Verwaltungsbeamte und Tarifbeschäftigte.

Auf Grundlage des Bundespolizeigesetzes und anderer Gesetze nimmt sie

umfangreiche und vielfältige Aufgaben wahr.



Dazu gehören insbesondere:

-

der grenzpolizeiliche Schutz des Bundesgebietes,

- die bahnpolizeilichen Aufgaben

- die grenzpolizeilichen, schifffahrtspolizeilichen und

umweltpolizeilichen Aufgaben in Nord- und Ostsee.





Weitere Informationen zur Bundespolizei und zur

Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt erhalten Sie unter

www.bundespolizei.de.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell