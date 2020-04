Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Brand einer Scheune mit angrenzendem Wohnhaus

Hersfeld - Rotenburg (ots)

Brand in Bodes

Hauneck / Bodes - Am frühen Mittwochabend (15.04.), gegen 18:00 Uhr, kam es zu einem Brand einer Scheune und eines angrenzenden Wohnhauses in der Rundstraße. Das Feuer wurde durch eine Nachbarin und den Hauseigentümer entdeckt, welche im Anschluss die Feuerwehr und Polizei informierten. Nach bisherigen Erkenntnissen entstand der Brand aus bisher unbekanntem Grund im Bereich eines Carports, welches sich in unmittelbarer Nähe einer Scheune befindet und griff dann rasch auf diese und das angrenzende Wohnhaus über. In dem Carport befand sich noch ein Wohnwagen.

Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort und konnte den Brand letztlich auch unter Kontrolle bringen und löschen. Das Wohnhaus ist aktuell nicht bewohnbar.

Durch den Brand wurde glücklicherweise niemand verletzt. Nach ersten Schätzungen beträgt der Gesamtschaden circa 300.000 Euro.

Die Kriminalpolizei hat den Brandort beschlagnahmt und führt weitere Ermittlungen zur Brandursache durch, da diese noch nicht bekannt ist.

