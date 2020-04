Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallmeldungen

Vogelsbergkreis (ots)

Von Fahrbahn abgekommen

Grebenhain - Bereits am Samstag (11.04.), gegen 06:00 Uhr, befuhr eine 44-jährige Pkw-Fahrerin die Bahnhofstraße. In Höhe der Hausnummer 16 a verlor sie wegen gesundheitlicher Probleme die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei streifte sie mit ihrem Fahrzeug drei am Fahrbahnrand geparkte Fahrzeuge. Bei dem Unfall verletzte sich die 44-jährige Fahrerin leicht. Es entstand Sachschaden von rund 5.000 Euro.

Zusammenstoß beim Überholen

Lauterbach - Ebenfalls am Samstag (11.04.), gegen 10:00 Uhr, befuhr ein 25-jähriger Pkw-Fahrer die Landesstraße von Hergersdorf herkommend in Richtung Wallenrod. Vor dem Pkw des 25-Jährigen befand sich ein Pkw, welcher sehr langsam fuhr. Eine nachfolgende 39-jährige Pkw-Fahrerin wollte beide Fahrzeuge überholen. Als sie sich neben dem Wagen des 25-jährigen befand, zog dieser mit seinem Wagen nach links, um ebenfalls das vor ihm fahrende Fahrzeug zu überholen. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Wagen der 39-jährigen Fahrerin. Bei dem Unfall blieben beide Fahrzeugführer unverletzt. Es entstand Sachschaden von rund 6.000 Euro.

