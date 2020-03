Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke/Wetter- Polizei kontrolliert Geschwindigkeit

Herdecke/Wetter (ots)

Nach wie vor ist die Unfallursache Nummer 1 die überhöhte Geschwindigkeit. Verkehrs- und Wachdienst führten am Donnerstag Geschwindigkeitskontrollen an unterschiedlichen Orten in Wetter und Herdecke durch. Bis zum Mittag stellten die Beamten 85 Geschwindigkeitsverstöße fest. Bei zwei Verstößen musste sogar eine Anzeige gefertigt werden. Die Problematik bei überhöhter Geschwindigkeit liegt nicht nur darin, dass sich der Bremsweg enorm verlängert, sondern auch darin, dass sich die Wucht des Aufpralls erhöht. Fahren Sie immer mit angepasster Geschwindigkeit!

