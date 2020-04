Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Polizei warnt vor Enkeltrick-Betrügern: Anrufe im Landkreis Fulda - In Bäckerei eingebrochen

Fulda

Polizei warnt vor Enkeltrick-Betrügern: Anrufe im Landkreis Fulda

Eichenzell - Das Telefon klingelt, eine fremde Stimme meldet sich und teilt mit: "Ihr Schwager ist auf mein Auto aufgefahren und hat einen größeren Schaden verursacht." Um den Schaden zu regulieren, soll der Angerufene seinem Schwager mit einem Betrag in Höhe von 20.000 Euro aushelfen und das Geld einem Boten übergeben.

So oder so ähnlich erging es am Dienstagmittag (14.04.) einem lebensälteren Mann aus der Gemeinde Eichenzell. Dieser informierte jedoch richtigerweise seine Verwandten und fragte bei seinem richtigen Schwager nach. Dadurch fiel der Betrug auf und er bewahrte sich so vor einem hohen Vermögensverlust.

Auch bei weiteren Anrufen im Landkreis Fulda ist bislang kein Fall bekannt geworden, wo die Angerufenen auf die Betrugsmasche hereinfielen.

In diesem Zusammenhang rät Ihre Polizei:

- Seien Sie misstrauisch gegenüber Unbekannten, vor allem am Telefon! - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen! - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Verständigen Sie ihre Angehörigen und nutzen Sie hierbei die Ihnen bekannten Rufnummern! - Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Polizei unter dem Notruf 110 an!

In Bäckerei eingebrochen

Kalbach - Unbekannte drangen in der Nacht zu Mittwoch (15.04) gewaltsam über ein Fenster in eine Bäckerei im Thalauer Weg in Uttrichshausen ein. Nach derzeitigem Kenntnisstand durchsuchten die Täter die Räumlichkeiten nach Diebesgut und entwendeten Bargeld sowie Zigaretten im Gesamtwert von mehreren hundert Euro. Der verursachte Schaden beträgt rund 1.000 Euro.

Dominik Möller

