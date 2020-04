Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sachbeschädigung - Zeugenaufruf

Vogelsbergkreis (ots)

Streit in Wohnung eskaliert

Schlitz - Am Samstagnachmittag (11.04.), gegen 17:00 Uhr, kam es in der Straße "Auf der Zinn" zu einer Streitigkeit in einer Wohnung. Im Verlauf der Auseinandersetzung wurden durch den 27-jährigen Beschuldigten aus dem Landkreis Fulda diverse Gegenstände aus dem Fenster auf die Straße geworfen. Hierbei wurde ein heranfahrender BMW beschädigt. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass noch weitere Fahrzeuge durch herumfliegenden Gegenstände beschädigt wurden, bittet die Polizei betroffenen Fahrzeugführer oder Zeugen des Vorfalls sich mit dem Polizeiposten Schlitz in Verbindung zu setzten.

Hinweise bitte an den Polizeiposten Schlitz unter der Telefonnummer 06642/60999 - 0, an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

