Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallmeldungen

Fulda (ots)

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Fulda - Am Sonntag (12.04.), kam es gegen 12:55 Uhr, zu einem Alleinunfall. Ein 64-jähriger Pedelec-Fahrer aus Petersberg befuhr den neben der Landesstraße 3139 verlaufenden Radweg aus Lehnerz in Fahrtrichtung Niesig, als er auf abschüssiger Strecke die Kontrolle über das Pedelec verlor und stürzte. Der 64-Jährige wurde schwer verletzt und kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 200 Euro.

Unfall mit Personenschaden

Fulda - Am Samstag (11.04.), kam es gegen 18:30 Uhr, zu einem Alleinunfall. Eine 70-jährige Fahrradfahrerin aus Neuhof befuhr den Radweg von Istergiesel kommend in Fahrtrichtung Giesel. Im Bereich einer Linkskurve kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Die 70-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Es entstand ein geringer Sachschaden in Höhe von rund 50 Euro.

Gefertigt: (Polizeistation Fulda)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefonische Erreichbarkeit:

KHK Möller, PHK Müller, PHK Bug

0661 / 105-1099



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell