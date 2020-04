POL-OH: Diebstahl - Sachbeschädigung - Einbruch

Polizeipräsidium Osthessen

Roller gestohlen

Schotten - Am Donnerstag (09.04.), zwischen 14:00 Uhr und 15:00 Uhr, stahlen Unbekannte einen Roller der Marke "Peugeot - Speedflight". Der Geschädigte hatte diesen in der Laubacher Straße abgestellt. An dem Roller befand sich das Versicherungskennzeichen 434 / WMU. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 400 Euro.

Reifen zerstochen

Schlitz - In der Nacht zu Freitag (10.04.) kam es zu einer Sachbeschädigung an einem gelben VW Kleinbus, welcher in der Straße "Zur Zweiten Verschönerung" abgestellt war. Unbekannte zerstachen mit einem spitzen Gegenstand die beiden Reifen auf der Fahrerseite. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 150 Euro.

Versuchter Einbruch in Bäckerei

Lauterbach - In der Nacht von Donnerstag (09.04.) auf Freitag (10.04.) versuchten Unbekannte in eine Bäckerei in der Straße "Eisenbacher Tor" einzubrechen. Die Täter hebelten ein Fenster auf und wollten augenscheinlich in das Gebäude einsteigen. Aus bisher unbekannten Gründen ließen sie jedoch von der weiteren Tatausführung ab und flüchteten. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 30 Euro.

Parkflächenabsperrung beschädigt

Schlitz - In der Zeit von Mittwoch (08.04.) bis Donnerstag (09.04.) beschädigten Unbekannte eine Parkflächenabsperrung im Bereich des Grabenbergs. Der Geschädigte hatte mehrere Holzbalken auf seinem Grundstück angebracht um unberechtigtes Parken dort zu verhindern. Die unbekannten Täter rissen die Balken aus der Verankerung und beschädigten diese dadurch. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 100 Euro.

Einbruch in Lagerhalle

Alsfeld - Am Sonntag (12.04.), zwischen 15:00 Uhr und 22:20 Uhr, brachen Unbekannte in eine Lagerhalle in der Hochstraße ein. Die Täter öffneten gewaltsam eine Tür und verschafften sich so Zutritt zur Halle. Ob etwas gestohlen wurde, kann noch nicht abschließend gesagt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

