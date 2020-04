POL-OH: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Polizeipräsidium Osthessen

Am Ostersonntag gegen 14:20 Uhr, befuhr der 19. jährige Fahrer eines blauen Seat Leon, aus der Stadt Tann, die L3174 aus Tann kommend in Richtung Hofbieber. Mit im Fahrzeug befanden sich zum Unfallzeitpunt eine 19. Jährige aus Fulda und ein 17. Jähriger ebenfalls aus Tann. Im Bereich einer langgezogenen Linkskurve in Höhe der Königsmühle, kam der Seat-Fahrer aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab, wurde von einem Brückenbordstein abgeleitet, geriet ins Schleudern und prallte ca. 200 Meter weiter in die linke Böschung unmittelbar vor einer Straßenunterführung. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw wieder zurück auf die Fahrbahn geschleudert und kam dort zum Stehen. Alle drei Fahrzeuginsassen wurden durch den Verkehrsunfall verletzt und mussten ins Krankenhaus verbracht werden. Vor Ort waren drei RTW und die FFW Hofbieber und Obernüst eingesetzt. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden (ca. 4000,-EUR).

