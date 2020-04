Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemeldung der Pst. Fulda

Fulda (ots)

Kradfahrer schwerverletzt

Ein 57-jähriger Mann aus Bad Hersfeld befuhr am Samstag, dem 11.04.20, gg. 16.35 Uhr, mit seinem Kraftrad, einer Honda CBR 1000, die L 2304 aus Fahrtrichtung Uttrichshausen kommend in Fahrtrichtung Heubach. Auf der Kurvenreichen Strecke kam der 57-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet auf die dortige Bankette und wurde im weiteren Verlauf von dem Kraftrad geschleudert. Der 57-Jährige wurde mit schweren Verletzungen, aber glücklicherweise nicht lebensgefährlichen Verletzungen, in ein Krankenhaus eingeliefert.

An dem Kraftrad entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Weiterhin wurde ein Leitpfosten beschädigt. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 3000,- Euro.

Gefertigt: Polizeistation Fulda, PHK`in Schmitt

