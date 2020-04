Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall beim Ausparken

Hauneck (ots)

Am Samstagvormittag, gg. 08.20 Uhr, verlor eine 77jährige Frau aus Hauneck beim Ausparken auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Unterhaun die Kontrolle über ihren Saab und stieß rückwärts gegen den geparkten Polo einer 43jährigen Frau aus Hauneck. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Polo nun gegen einen weiteren Pkw, einen Golf, geschoben, der schließlich noch gegen eine Laterne gedrückt wurde. Die 43jährige wurde durch das Unfallgeschehen leicht verletzt, da sie zum Zeitpunkt des Aufpralls in ihrem Pkw saß. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 13.200 Euro.

