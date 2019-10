Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Bei Anruf kein Gewinn

Frankenthal(Pfalz) (ots)

Am Samstagmorgen meldet sich eine unbekannte männliche Person telefonisch beim 73-jährigen Geschädigten und informiert diesen über einen vermeintlich horrenden Gewinn in Höhe von 49.000EUR. Der Anrufer fordert zur Begleichung entstandener Notarkosten einen Betrag in Höhe von 900EUR, welche in Form von Playstation-Ladekarten an den Fahrer des Geldtransporters zu übergeben seien. Die in der Folge richtige Reaktion....der 73-jährige Frankenthaler erkennt die Betrugsmasche, verweigert die Zahlung und beendet das Gespräch.

Die Abzocke durch falsche Gewinnversprechen ist sehr hinterhältig. Nähere Informationen zum Thema sowie die Tricks der Täter erfahren sie unter www.polizei-beratung.de.

Wir wollen, dass Sie sicher Leben - Ihre Polizei Frankenthal.

