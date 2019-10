Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Diebstahl aus unverschlossenem PKW (44/1735) 03.10.2019, 21:30 Uhr bis 04.10.2019, 15:00 Uhr

Hanhofen (ots)

Einen Fahrzeugschein und eine Tankkarte ist die Ausbeute einer bislang noch unbekannten Person im Rahmen eines Diebstahls in Hanhofen. Die Gegenstände befanden sich in einem PKW, der in Hanhofen abgestellt war. Den Ermittlungen zufolge dürfte der PKW nicht abgeschlossen gewesen sein. Die Beamten konnten keine Spuren eines Aufbruchs an dem Fahrzeug feststellen. Der 33-jährige Besitzer des PKW hatte die Polizei informiert, nachdem er sein Fahrzeug durchwühlt vorfand und das Fehlen der Gegenstände entdeckt hatte. Hinweise auf den oder die Täter liegen aktuell nicht vor.

