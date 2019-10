Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt) Anruf durch falschen Microsoft Mitarbeiter

Schifferstadt (ots)

Am 03.10.2019, gegen 15:00 Uhr, wurde der 25-jährige Geschädigte durch einen angeblichen Mitarbeiter von der Firma Microsoft angerufen. Der "Mitarbeiter" teilte am Telefon mit, dass der Computer des Angerufenen mit Viren befallen sei. Um weiterhelfen zu können, benötige der Anrufer Zugang zu dem Computer. Dies wurde dem angeblichen Mitarbeiter durch ein spezielles Computerprogramm seitens des Geschädigten auch gewährt. Nachdem der 25-Jährige mehrmals aufgefordert wurde, verschiedene Codes einzugeben, wurde dieser misstrauisch und beendete das Telefonat. Kurz darauf stellte der Angerufene unbefugte Abbuchungen in Höhe von ca. 1000EUR von seinem Bankkonto fest. Seitens der Polizei wird draufhingewiesen, dass es sich hierbei um eine weit verbreitete Betrugsmasche handelt. Diese dient dazu, auf betrügerische Weise an persönliche Daten der Geschädigten zu gelangen.

