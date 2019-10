Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Mutterstadt) Unbekannter Radfahrer ohrfeigt Radfahrerin

Mutterstadt (ots)

Am 02.10.2019, gegen 21:10 Uhr, befuhr die 25-jährige Fahrradfahrerin den Radweg, parallel zur L530, von Mutterstadt in Fahrtrichtung Maudach. Auf der Brücke über die B9 kam der 25-jährigen ein unbekannter Mann auf seinem Fahrrad aus Richtung Maudach entgegen. Der Mann hielt die Radfahrerin an und fragte diese nach deren Fahrradbeleuchtung. Während des Gesprächs verpasste der Unbekannte der Radfahrerin unvermittelt eine Ohrfeige und fuhr mit seinem Rad weiter in Richtung Mutterstadt. Der Radfahrer konnte trotz einer eingeleiteten Nahbereichsfahndung nicht mehr angetroffen werden. Beschreibung des Mannes: ca. 50-60 Jahre; ca. 1,85-1,90 m groß; kräftige Statur; kurze graue Haare; trug einen blauen Fahrradhelm, sowie eine schwarze Weste. Der Unbekannte führte ein schwarzes Fahrrad mit. Zeugen, die Hinweise zu dem Radfahrer geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder unter pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

