Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Jugendschutzkontrollen

Speyer (ots)

03.10.2019, 19:55 Uhr

Bei weiteren Jugendschutzkontrollen am Abend des gestrigen Tages wurde eine Gruppe, bestehend aus 2 Jungs und 2 Mädchen im Alter von 16 und 17 Jahren ebenfalls in der Bahnhofstraße angetroffen, die Alkohol in großen Mengen mitführte. So wurden den jungen Leuten 5 Flaschen Wodka, zwei Flaschen Kräuterschnaps und eine Flasche Likör abgenommen. Lediglich eine Flasche Wein, zu deren Konsum sie nach dem Jugendschutzgesetz berechtigt sind, wurde ihnen belassen.

