Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Frankenthal) - Hauswand mit gelber Farbe beschmutzt

Bild-Infos

Download

Frankenthal (ots)

Unbekannte Täter verunreinigen in der Nacht vom 02. auf den 03.10.2019 die Hauswand eines Anwesens in der Kantstraße in Frankenthal mit gelber Farbe. Glücklicherweise konnte die Farbe durch den Geschädigten entfernt werden, so dass vermutlich kein Sachschaden entstand. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalles.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiinspektion Frankenthal

Vanessa Reinhard

Sachbereich Einsatz / Verkehr

Telefon: 06233-313-3216

pifrankenthal@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell