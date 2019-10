Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Fahren unter Einfluss von Betäubungsmittel

Speyer (ots)

03.10.2019, 21:16 Uhr

Gestern Abend meldete ein Zeuge, dass auf der B39 von Hanhofen in Richtung Speyer ein Fahrzeug fahre, welches wiederholt über die Mittellinie auf die Gegenfahrbahn gelenkt werde. Aufgrund regelmäßiger Standortdurchgaben konnte der 18-jährige Fahrzeugführer des betroffenen Mercedes Benz in der Dudenhofener Straße in Speyer einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Bei ihm wurden drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt und ein Urintest reagierte positiv auf THC. Ihm wurde nachfolgend eine Blutprobe entnommen und der Fahrzeugschlüssel abgenommen. Bei einem im Fond mitfahrenden 19-jährigen Freund wurde während der Verkehrskontrolle auch noch ein Tütchen mit Marihuana aufgefunden.

