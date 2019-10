Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Auf frischer Tat erwischt (01/0049) 04.10.2019, 23:00 Uhr

Speyer (ots)

Ein 19-jähriger Mann aus Speyer konnte am Freitagabend auf frischer Tat bei einem Fahrraddiebstahl festgestellt werden. Der 19-Jährige wurde dabei beobachtet, wie er sich längere Zeit an einem Fahrrad zu schaffen machte. Durch die alarmierten Beamten konnte er noch vor Ort angetroffen werden. Nach mehreren Ausflüchten gab er zu, dass er vorgehabt habe, ein vor Ort abgestelltes und abgeschlossenes Fahrrad zu entwenden. Er hatte hierzu bereits an dem angebrachten Kabelschloss unmittelbar angesetzt. Der Mann führte noch weiteres Werkzeug mit, welches zum unsachgemäßen Öffnen von Schlössern verwendet werden kann. Dieses wurde vor Ort durch die Beamten sichergestellt. Der Mann muss nun mit einem Ermittlungsverfahren wegen versuchtem Fahrraddiebstahl rechnen. Das vor Ort angegangene Kabelschloss konnte am Fahrrad belassen werden, da es nur oberflächlich beschädigt aber noch voll funktionstüchtig war.

