Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Rollerfahrer verletzt sich leicht

Recklinghausen (ots)

Am Donnertag, gegen 17:30 Uhr, fuhr ein 19-jähriger Dorstener mit seinem Motorroller auf dem Willy-Brand-Ring in Richtung Vestische Allee. Vor ihm hatte sich, für den 19-Jährigen unerwartet, ein Rückstau gebildet. Er bremste so stark, dass der Roller ins Rutschen kam und der 19-Jährige stürzte. Der Roller beschädigte ein haltendes Auto einer 51-jährigen aus Marl. Der Rollerfahrer verletzt sich leicht, die Verletzungen konnten ambulant im Krankenhaus behandelt werden. An den Fahrzeugen entstand 2.000 Euro Sachschaden.

