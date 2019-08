Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbruch in Schule und Kindertagesstätte - Polizei fahndet nach Duo

Rommerskirchen (ots)

Am frühen Freitagmorgen (02.08.), gegen 04:30 Uhr, erhielt die Polizei über einen Sicherheitsdienst Kenntnis von einem Einbruch.

Unbekannte hatten in Rommerskirchen, am Nettesheimer Weg, das Fenster der Grundschule aufgehebelt und im Gebäude Teile des Mobiliars durchsucht. Ein Zeuge hatte zur Tatzeit zwei Personen auf einem Motorroller von der Schule wegfahren sehen. Eine Fahndung nach den möglichen Tatverdächtigen verlief erfolglos. Art und Umfang der Beute sind noch unbekannt.

In der Nacht von Donnerstag (01.08.), 16:30 Uhr, auf Freitag (02.08.), 07:00 Uhr, stiegen unbekannte Einbrecher zudem in eine Kindertagesstätte an der Pappelstraße in Anstel ein. Dort durchsuchten sie die Räume nach Wertsachen. Offenbar ohne Beute verschwanden die Einbrecher anschließend unerkannt aus dem Hort.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft, den Tätern durch mögliche Zeugenhinweise auf die Spur zu kommen. Hinweise werden erbeten unter der Telefonnummer 02131-3000.

