Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei stoppt zweifachen Autoräuber nach kurzer Verfolgung

Grevenbroich (ots)

Mit Pressemitteilung vom 31.07.2019 - 15:54 Uhr, berichtete die Polizei von einem Raubüberfall auf eine Audifahrerin am Mittwochmittag ( 31.07.). Am Marktplatz in Grevenbroich-Wevelinghoven zwang ein bis dato unbekannter Mann die Frau unter Vorhalt eines Messers zur Herausgabe ihres A3. Am Freitagnachmittag (02.08.)konnte das geraubte Fahrzeug in Wevelinghoven auf der Straße "Am krummen Bend" verlassen aufgefunden werden. Wenig später, gegen 14:40 Uhr, kam es erneut zu einem vergleichbaren Fahrzeugraub. Intensive Fahndungsmaßnahmen nach dem entwendeten Audi Q3 führetn gegen 17:20 Uhr dazu, dass Beamte der Polizeiwache Grevenbroich das Fahrzeug mit einem Verdächtigen am Steuer fahrend in Wevelinghoven feststellten. Der Räuber versuchte sich durch Flucht der drohenden Festnahme zu entziehen. Seine Fahrt endete ironischerweise wieder am Ausgangsort des ersten Raubes am Marktplatz in Wevelinghoven. Der 55-jährige Mönchengladbacher rammte beim Versuch zu entkommen leicht einen Streifenwagen und fuhr sich so selbst fest. Die Besatzung eines zweiten Streifenwagens verhinderte, dass der Tatverdächtige zu Fuß entkommen konnte und nahm ihn widerstandslos fest. Die geraubten Fahrzeuge stellte die Polizei sicher. Zu den Hintergründen der Taten und der möglichen Motivation des Festgenommenen ermittelt derzeit die Kriminalpolizei. (Dä./Ma.)

