Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfallflucht durch aufmerksame Zeugen geklärt

Lauterecken (ots)

Durch unbeteiligte Zeugen wurde am Samstag, den 06.07.2019, gegen 17:53 Uhr, auf dem LIDL-Parkplatz in der Saarbrücker Straße in Lauterecken beobachtet, wie ein Verkehrsteilnehmer mit seinem PKW einen geparkten PKW beschädigte. Nachdem dieser seinen PKW parkte, verließ er zu Fuß die Unfallörtlichkeit. Die sofort verständigten Polizeibeamten konnten den Unfallverursacher und sein Fahrzeug vor Ort noch antreffen. Ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde gegen diesen eingeleitet, da dieser den Verkehrsunfall nicht selbstständig gemeldet und an der Unfallstelle gewartet hat.

