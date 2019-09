Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: 37-Jähriger bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Donnertag, gegen 15:00 Uhr, fuhr ein 37-jähriger Autofahrer aus Marl auf der Carl-Duisberg-Straße in Richtung Süden. Ein 26-jähriger Autofahrer aus Marl stand zunächst mit seinem Auto am Fahrbahnrand der Carl-Duisberg-Straße. Von hier aus wollte er ausparkten und wenden, dabei kam es zum Zusammenstoß dem mit Fahrzeug des 37-Jährigen. Er verletzte sich leicht. An den Autos entstand etwa 9.000 Euro Sachschaden. Die Carl-Duisberg-Straße musste während der Unfallaufnahme gesperrt werden.

