POL-OH: Verkehrsunfall mit Personenschaden, 09.04.2020, 18:16 Uhr, Alheim Baumbach, L 3208

54-jähriger PKW Fahrer aus Alheim befuhr die L3208 aus Richtung Rotenburg-Braach kommend in Richtung Baumbach. Kurz hinter dem Ortseingang Baumbach geriet er über die Fahrbahnmitte und stieß gegen das Hinterrad eines entgegenkommenden Traktors. Der Traktor wurde von einem 61-jährigen Mann aus Alheim geführt. Durch den Zusammenstoß verletzte sich erstgenannter leicht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 6500,-EUR. Der PKW Fahrer stand unter Alkoholeinfluss, eine Blutentnahme wurde durchgeführt, der Führerschein wurde beschlagnahmt.

