Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Sturmschaden beim Asylbewerberwohnheim - Betrunkener verletzte sich selbst - Überfall - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Allmersbach im Tal: Unwetter - Containerdorf kurzzeitig evakuiert

Die örtliche Feuerwehr als auch der Rettungsdienst war in der Nacht zum Dienstag bei einem Asylbewerberwohnheim in der Industriestraße im Einsatz. Bei diesem Containerdorf hatte der Sturm gegen 1.15 Uhr die Aufhängung einer außenliegenden Zwischendecke beschädigt, sodass diese auf eine Länge von ca. 10 Metern einstürzte. Glücklicherweise waren alle Bewohner in ihren Containern, sodass niemand verletzt wurde. Die Bewohner mussten zur Absicherung der Zwischendecke kurzzeitig aus ihren Wohnungen. Der Schaden am Containerdorf wurde auf ca. 5000 Euro beziffert.

Fellbach: Wohnmobil gestreift

Der Fahrer eines Linienbusses befuhr am Montag gegen 8 Uhr die Fellbacher Straße in Richtung Schmiden. Beim Vorbeifahren streifte er ein am Fahrbahnrand stehendes Wohnmobil und verursachte dabei Sachschaden in Höhe von ca. 13.000 Euro.

Backnang: Betrunkener schlägt gegen Scheibe

Gegen 02:05 Uhr in der Nacht zum Dienstag versuchte ein alkoholisierter Mann durch den verriegelten Hintereingang im Etzwiesenberg durch Klopfen in die dortige Asylunterkunft zu gelangen. Als dies nicht funktionierte, wurde der Mann aggressiv und Schlug mit der Faust gegen die Scheibe, wodurch er diese beschädigte und sich selbst erheblich verletzte. Im Anschluss wurde der Mann durch die Rettungskräfte medizinisch erstversorgt und in ein Krankenhaus verbracht.

Althütte: Verkehrsunfall nach Drogenkonsum

Eine 30-jährige Fiat Fahrerin geriet am Montagmittag, gegen 13:50 Uhr, auf der Kreisstraße zwischen Sechselberg und Lippoldsweiler nach einer scharfen Rechtskurve ins Schleudern und kam infolgedessen nach links von der Fahrbahn ab. Während der Unfallaufnahme ergaben sich konkrete Anhaltspunkte einer Drogenbeeinflussung, weshalb bei der 30-jährigen Autofahrerin eine Blutuntersuchung veranlasst wurde. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt. Laut eigenen Angaben könnte ein entgegengekommenes Auto unfallursächlich gewesen sein, dem die 30-jährige Autofahrerin ausweichen musste. Hinweise zum Unfallhergang und dem unbekannten Auto nimmt das Polizeirevier Backnang unter der Telefonnummer 07191/ 9090 entgegen.

Murrhardt: Unfallflucht

Am Montag gegen 15:35 Uhr musste der 23- Jährige Audi Fahrer in den Graben fahren, um einem unbekannten Pkw-Fahrer mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Gemeindeverbindungsstraße Richtung Trailhof auszuweichen und so einen Zusammenstoß zu verhindern. Hierdurch entstand ein Sachschaden von ca. 700 Euro. Den entgegengekommenen Pkw beschrieb der 23- Jährige als silbern, es handele sich um ein älteres Modell, eventuell einen Opel. Zeugen, die Angaben zum flüchtigen Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich bei dem Polizeirevier Backnang unter der Telefonnummer 07191/ 9090 zu melden.

Remshalden: Radfahrer übersehen

Eine 59-jährige Skoda-Fahrerin befuhr am Montag gegen 16.15 Uhr die Mittelquerspange. Bei der Kreuzung zur Unteren Hauptstraße missachtete sei den Vorrang eines Radfahrers, der den dortigen Radweg befahren hatte. Bei dem Zusammenstoß wurde der 59-jährige Biker leicht verletzt.

Waiblingen-Hohenacker: Wohnungseinbruch

Am Montag zwischen 06:00 Uhr und 19:30 Uhr verschaffte sich ein bislang Unbekannter in der Hölderlinstraße Zutritt zum Gebäude eines dortigen Reihenmittelhauses. Den Feststellungen nach wurde zuerst versucht die Kellertür und die Terrassentür aufzuhebeln. Als dies nicht funktionierte, wurde das Terrassenfenster mittels eines Pflastersteins eingeworfen. Sämtliche Wohnräume des Hauses wurden von den Eindringlingen durchwühlt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 700 Euro, zum Diebesgut konnten bislang keine Angaben gemacht werden. Zeugenaussagen nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Nummer 07151/ 950422 entgegen.

Winnenden: Unbekannter versuchte Tasche zu entreißen

Am Montag, gegen 16:30 Uhr versuchte ein Unbekannter einem 20- Jährigen beim Wunnebad in der Albertviller Straße mit Gewalt die Bauchtasche zu entreißen. Das Opfer wurde von hinten angegangen und zu Boden geworfen. Danach wurde es mit Fußtritten im Gesicht verletzt. Der Angreifer flüchtete ohne Beute, als Passanten dem Opfer zur Hilfe eilten. Es liegt folgende Beschreibung des unbekannten Täters vor: Er sei ca. 16-18 Jahre alt, ca. 170cm groß und trug eine weiße Jacke mit Kapuze und eine dunkle/schwarze Hose. Zeugen, die Angaben zum Vorfall und zu dem gesuchten Angreifer machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Winnenden (07195/ 6940) zu melden.

