Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Auffahrunfall mit einer leicht verletzten Person

PR Grimmen (ots)

Am heutigen Abend gegen 18:10 Uhr kam es auf der Landstraße 19 kurz vor dem Kreisverkehr Tribsees aus Richtung Grimmen kommend zu einem Auffahrunfall. Ersten Erkenntnissen zufolge hielt ein 43-jähriger Fahrer eines PKW Opel Mokka, der in Richtung Kreisverkehr unterwegs war, seinen PKW etwa 70 Meter vor dem Kreisverkehr verkehrsbedingt an. Der ihm folgende 24-jährige Fahrer eines PKW Ford Fiesta bemerkte dieses offenbar zu spät und fuhr auf den PKW Opel Mokka auf. Der Fahrer des Opel Mokka wurde leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 5000,00 EUR. Der PKW Ford Fiesta war nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden. Im Auftrag Jürgen Kolletzki Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

