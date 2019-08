Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Polizei sucht unbekannten Räuber

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Werl (ots)

Ein unbekannter Täter betrat am Montag, den 25. März 2019, gegen 8.15 Uhr, den Getränkemarkt an der Wickeder Straße. Er nahm eine Flasche Wodka, sowie eine Getränkedose mit zur Kasse und bat um drei Schachteln Zigaretten. Als er dieses bezahlen sollte, steckte er die Waren in seine Umhängetasche und zog eine Pistole heraus. Nun forderte er, dass die Kassiererin die Kasse öffnen solle. Die couragierte Frau schrie den Mann jedoch an, so dass er das Geschäft sofort verließ. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand ist er dann mit einem Fahrrad in Richtung Kurfürstenring, Wickeder Straße geflüchtet. Der Täter wird als zirka 25 bis 30 Jahre alt, schätzungsweise 165 cm bis 175 cm lang, schlanke Figur, bekleidet mit einer grauen Kappe, einer schwarzen Jacke mit quer verlaufenden Leuchtstreifen auf dem Rücken, grauen Jogginghose, braunen Schuhen und einer schwarzen Umhängetasche beschrieben. Der Täter sprach akzentfreies Deutsch. Die Kriminalpolizei hofft nun, durch die Veröffentlichung des Täterfotos, auf Hinweise aus der Bevölkerung. Wer kennt die Person auf dem Foto? Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02922-91000 zu melden. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell