Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Fahrrad weggetragen

Soest (ots)

Am Sonntag, gegen 14.30 Uhr, konnte ein Zeuge beobachten, wie ein 37-jähriger Soester ein abgeschlossenes Pedelec in der Jakobistraße in Soest hochhob und wegtrug. Der Zeuge folgte dem 37-Jährigen, wobei dieser ihn dann in der Kesselstraße ansprach. Hierauf ließ der Tatverdächtige das Rad fallen und lief weg. Er konnte im Rahmen der Fahndung am Immermannwall durch die Polizei angetroffen und in Gewahrsam genommen werden. Nach Angaben einer weiteren Zeugin erzählte er "komische" Sachen und wirkte, als ob er in seiner "eigenen Welt" wäre. In der realen Welt wird er sich nun wegen des Fahrraddiebstahls mit der Justiz auseinandersetzen müssen. (reh)

