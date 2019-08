Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Go-Kart zu spät gesehen

Soest (ots)

Ein 87-jähriger Autofahrer aus Soest befuhr am Sonntagnachmittag, gegen 15.00 Uhr, die Straße Linnenecke in Hattrop in Richtung Soestbach. Ein 7-jähriger Junge fuhr zu diesem Zeitpunkt mit seinem Go-Kart von einem Grundstück in der Linnenecke auf die Straße. Der Autofahrer erkannte den Jungen zu spät, so dass es zur Kollision kam. Der 7-Jährige musste anschließend mit dem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in ein Soester Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden wird auf zirka 2.200 Euro geschätzt. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell