Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Pressebericht der Kreispolizeibehörde Soest vom Wochenende

Soest (ots)

Werl-Westönnen - Zahlreiche Strohballen abgebrannt

Auf einem abgeernteten Feld in der Feldflur südlich von Westönnen verbrannten am Freitagabend etwa 800 Stohballen im Gesamtwert von ca. 25.000 Euro. Der herbeigerufenen Feuerwehr war es nicht mehr möglich, die Vielzahl an Rechteckballen, die auf dem Getreidefeld an der Straße "Auf´m Buchenfeld" lagerten, zu löschen. Sie konnte lediglich über mehrere Stunden hinweg das kontrollierte Abbrennen der Ballen beaufsichtigen und die Verhinderung der weiteren Brandausdehnung gewährleisten. Die Ursache des Brandes ist derzeit noch unklar; Brandstiftung ist jedoch zu vermuten. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Etwaige Zeugenhinweise hinsichtlich verdächtiger Personen nimmt die Polizei in Werl unter der Rufnummer 02922-91000 entgegen. (sn)

Lippstadt - Polizeibeamter durch Radfahrer verletzt

In der Nacht von Freitag auf Samstag sollte gegen 01.40 Uhr ein Radfahrer, der ohne Beleuchtung unterwegs war, im Bereich Dusternweg/Hasenfang angehalten und überprüft werden. Bei Erblicken der Polizei flüchtete der Radfahrer zunächst, konnte aber wenig später wieder im Nahbereich lokalisiert werden. Trotz eindeutiger Aufforderung der Beamten, stehen zu bleiben, fuhr der junge Mann weiter. Als er sich auf dem Parkplatz der Sparkasse an der Langeschen Wiese befand, stellt sich ihm ein Polizeibeamter in der Parkplatzzufahrt entgegen und forderte ihn erneut auf, anzuhalten. Auch diese Anweisung ignorierte der Radfahrer und fuhr offenbar in voller Absicht und mit unverminderter Geschwindigkeit in den Beamten hinein. Beide erlitten durch die Kollision Verletzungen. Da der 20-Jährige Radfahrer aus Lippstadt unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen stand, erfolgte eine Blutprobenentnahme im Krankenhaus. Während dieser Maßnahme wurden die anwesenden Polizeibeamten massiv beleidigt und bespuckt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. (sn)

Geseke - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am Freitagnachmittag wurde der Fahrer eines VW Golf bei einem Verkehrsunfall auf der Rüthener Straße zwischen Erwitter Straße (B1) und Doktorpfad / Motocrossgelände verletzt. Bei der Fahrt in Richtung Eringerfeld gegen 17:05 Uhr kam der 20-jährige Mann aus Bochum aus noch unbekannter Ursache auf der geraden, leicht abschüssigen Strecke nach links von der Fahrbahn ab. Neben der Fahrbahn kollidierte er zunächst mit einem Leitpfosten und im weiteren Verlauf mit einem Straßenbaum. Nach mehreren Überschlägen kam der völlig zerstörte Pkw zum Stillstand. Der Fahrer trug glücklicherweise keine ernsthaften Verletzungen davon und wurde in ein Krankenhaus transportiert. Die Feuerwehr reinigte die Fahrbahn und fing auslaufende Betriebsstoffe auf. (sn)

Werl - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Eine 28-jährige Frau aus Arnsberg wurde am Samstagnachmittag gegen 17:45 Uhr bei einem Verkehrsunfall an der Autobahn-Anschlussstelle Werl-Süd leicht verletzt. Aus Richtung Dortmund kommend verließ die Frau mit ihrem VW Golf die BAB 44 und beabsichtigte im Anschluss an das Durchfahren der Ausfahrt nach rechts auf die Neheimer Straße abzubiegen. Als sie kurz anfuhr, verkehrsbedingt jedoch wieder anhalten musste, erkannte dies ein nachfolgender, 36-jähriger Autofahrer aus Schwerte zu spät und prallte mit seinem VW Polo auf das Heck der Arnsbergerin. Diese erlitt durch die Kollision leichte Verletzungen. Der Einsatz des Rettungsdienstes war nicht erforderlich.

