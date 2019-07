Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Versuchter Einbruch in Mayener Pizzeria

Mayen (ots)

Ein bislang unbekannter Täter versuchte im Zeitraum Sonntag 21.07.19, 17.00 Uhr bis 22.07.19, 12.00 Uhr (vermutlich vornehmlich in den Abend-/ Nachtstunden) in Mayen in der Polcher Straße 2 die Eingangstür einer Pizzeria aufzuhebeln. Auf Grund der Bauweise der Eingangstür und weiteren Sicherungsmaßnahmen gelangte der unbekannte Täter jedoch nicht in das Innere des Gebäudes. Es ist daher nicht auszuschließen, dass Verkehrsteilnehmer oder Anwohner verdächtige Beobachtungen gemacht haben könnten. Die Polizei bittet aus diesem Grund unter der Telefonnummer 02651-8010 um Hinweise aus der Bevölkerung.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Mayen



Telefon: 02651-801-0

www.polizei.rlp.de/pd.mayen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell