POL-D: Räuber auf Roller in Oberbilk unterwegs - Fahndungserfolg dank schneller Ortung - Festnahme - Diebesgut aufgefunden

Räuber auf Roller in Oberbilk unterwegs - Fahndungserfolg dank schneller Ortung - Festnahme - Diebesgut aufgefunden

Nach einem Raubdelikt gestern Abend in Oberbilk konnten Polizisten die beiden Tatverdächtigen in Gerresheim durch eine schnelle Ortung des Fluchtfahrzeugs (Mietroller) aufspüren. Die Tatbeute (kabellose Kopfhörer) lag in der Nähe des Festnahmeortes. Die beiden polizeibekannten 16-jährigen Tatverdächtigen wurden wegen fehlender Haftgründe später wieder entlassen.

Zur Tatzeit (18.30 Uhr) war der 16-jährige Geschädigte zu Fuß auf der Kruppstraße unterwegs, als vor ihm zwei Jugendliche auf einem Roller anhielten. Unter Androhung von Schlägen forderten sie von ihm die Herausgabe der Kopfhörer und des Bargelds. Mit der Beute flüchteten die beiden auf dem Zweirad. Eine Funkstreife wurde alarmiert. Die Beamten veranlassten sofort die Ortung des Rollers, die zu einer Adresse in Gerresheim führte. Dort wohnt auch einer der 16-Jährigen. Beide Tatverdächtigen konnten vor Ort angetroffen werden. Die Kopfhörer wurden von einem Zeugen unterhalb eines Balkons gefunden. Ein Strafverfahren wegen des Verdachts der räuberischen Erpressung gegen die polizeibekannten 16-Jährigen wird eingeleitet und beim Jugendkommissariat der Düsseldorfer Polizei bearbeitet.

