Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Rotlicht missachtet

Lippstadt (ots)

Eine 39-jährige Radfahrerin aus Lippstadt befuhr heute, gegen 8.55 Uhr, die Brüderstraße in Richtung Woldemei. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand missachtete sie das Rotlicht der Ampelanlage für Fahrradfahrer und fuhr in den Kreuzungsbereich Brüderstraße/Geiststraße/Woldemei ein. Ein 84-jähriger Autofahrer aus Lippstadt wartet kurz zuvor an der Ampelanlage in der Geiststraße, um nach dem Grünlicht, der Geiststraße in Richtung Ostwall zu folgen. Im Kreuzungsbereich touchierte er die Radfahrerin, die hierauf stürzte und sich leicht verletzte. Sie wurde zur weiteren Behandlung in das Lippstädter Krankenhaus gebracht, welches sie anschließend wieder verlassen konnte. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 600 Euro. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell