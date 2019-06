Polizei Gütersloh

POL-GT: Elektronik aus BMW gestohlen

Gütersloh (ots)

Rietberg (CK) - In den frühen Dienstagmorgenstunden (18.06., 00.00 Uhr bis 05.00 Uhr) öffneten Täter auf unbekannte Weise einen BMW X 5, der auf dem Grundstück eines freistehenden Einfamilienhauses am Rebhuhnweg abgestellt worden war. Aus dem schwarzen Fahrzeug bauten die Täter fachmännisch das Lenkrad, das festeingebaute Navigationsgerät sowie das elektronische Cockpit aus. Mit dieser Beute flüchteten die Diebe dann in unbekannte Richtung.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu diesem Diebstahl machen? Wer hat am Rebhuhnweg verdächtige Beobachtungen gemacht oder kann sonst Hinweise geben?

Angaben dazu nimmt die Polizei in Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

