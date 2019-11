POL-NB: Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen - Verursacher nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen - Verursacher nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis

Am 03.11.2019 gegen 14:45 Uhr befuhr der 33-jährige Fahrer mit seinem VW Polo die Verbindungsstraße von 18528 Sehlen in Richtung Tilzow. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen übersah der Mann beim Auffahren auf die Kreisstraße 15 den aus Bergen kommenden vorfahrtberechtigten PKW VW und es kam zum Zusammenstoß. Dabei wurden beide Unfallbeteiligten leicht verletzt. Beide Fahrer wurden zur medizinischen Untersuchung in das Sana-Krankenhaus Bergen verbracht.Bei der Unfallaufnahme wurde bekannt, dass der Fahrer des VW Polo keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Die Polizei nahm Anzeige gegen den 33-Jährigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis auf. Die Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf 12.000,00EUR geschätzt. Auf Grund des geringen Verkehrsaufkommens gab es keine Behinderung des Straßenverkehrs. Im Auftrag Jürgen Kolletzki Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

